“Continueremo a difendere l’Ucraina finche ci sarà la guerra, poi lavoreremo per la ricostruzione”. Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’Assemblea Anci a Torino, rispondendo a una domanda sulle ultime mosse del presidente russo, Vladimir Putin, e se qualcosa potrà cambiare con l’arrivo di Trump alla Casa Bianca. “In Italia – ricorda – si svolgerà la conferenza internazionale per la ricostruzione. Continueremo a fare la nostra parte da costruttori di pace e sostenitori del popolo ucraino”. Per Tajani “l’Europa deve continuare a essere protagonista in questa delicatissima fase, l’Italia al centro, per trovare una soluzione che porti a una pace giusta, che garantisca l’indipendenza e la sicurezza dell’ucraina. Credo che l’Europa continuerà a lavorare, gli Stati Uniti continueranno a lavorare per trovare una soluzione che porti alla fine della guerra”.

