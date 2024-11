La data per il pronunciamento della pena per Trump, giudicato colpevole del pagamento in nero alla porno attrice era fissata per la prossima settimana

Il giudice Juan Merchan che presiede il processo a Donald Trump per la vicenda Stormy Daniels ha rimandato la sentenza per comminare la pena per il presidente eletto a tempo indefinito. La data per il pronunciamento della pena per Trump, giudicato colpevole del pagamento in nero alla porno attrice era fissata per la prossima settimana. Merchan ha aggiornato l’udienza senza fissare una nuova data.

Il giudice ha accolto la richiesta degli avvocati di Trump per presentare una mozione che archivi il caso, ordinando che la documentazione venga presentata entro il 2 dicembre. La Procura dovrà invece rispondere alla mozione entro il 9 dicembre.

I legali del presidente eletto avevano chiesto tempo fino al 20 dicembre per presentare la loro mozione di archiviazione. Merchan ha anche acconsentito di rinviare la sua decisione sull’immunità presidenziale di Trump fino a quando non esaminerà la documentazione presentata dalle parti.

