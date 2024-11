La decisione riguardo alla possibilità di annullare la condanna, dopo l’immunità concessa al tycoon, rimandata al 19 novembre

È stata rinviata al 19 novembre la decisione del giudice di New York, Juan Merchan, sull’eventuale annullamento della condanna di Donald Trump per la vicenda Sormy Daniels, alla luce della sentenza della Corte Suprema sull’immunità degli ex presidenti. A chiedere il rinvio erano stati i legali di Trump, sostenendo che esistono “forti ragioni” per chiedere l’annullamento del caso. Trump era stato condannato da una giuria a maggio per aver falsificato la contabilità aziendale per coprire il pagamento in nero effettuato nel 2016 a favore della porno star Stormy Daniels.

