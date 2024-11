(LaPresse) Presso il municipio di San Francisco, negli Stati Uniti, si è celebrato il Transgender Day of Remembrance per commemorare le vittime della transfobia e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul pregiudizio e sulla discriminazione nei confronti della comunità transgender. La ricorrenza cade ogni 20 novembre dal 1999 per onorare Rita Hester, una donna trans assassinata in Massachusetts, e si celebra in diversi Stati del mondo. La commemorazione viene organizzata ogni anno anche in diverse città italiane. In particolare, a Roma il 20 novembre, in ricordo dell’omicidio di Andrea Oliviero, il Transgender Day of Remembrance si celebra presso la stazione di Termini oltre che alla Gay Street, mentre a Torino attraverso la Trans Freedom March.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata