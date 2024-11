L’Ucraina afferma che la Russia ha lanciato nella notte un missile balistico intercontinentale che ha preso di mira la città di Dnipro, nella parte centro-orientale del Paese. È la prima volta che Mosca usa un missile di questo tipo nella guerra. Non è stato chiarito esattamente quale tipo di missile sia stato lanciato, ma le forze aeree ucraine hanno affermato su Telegram che è stato lanciato dalla regione russa di Astrakhan. “Oggi è stato inaugurato un nuovo missile russo. Ha tutte le caratteristiche – velocità, altitudine – di un missile balistico intercontinentale. Stiamo effettuando degli esami”, ha detto il presidente di Kiev Volodymyr Zelenksy mentre il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, si è rifiutato di commentare. “Questa è una domanda per i nostri militari”, ha detto ai giornalisti, come riporta l’agenzia Tass.

