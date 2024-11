L’albero di Natale della Casa Bianca sarà tagliato e trasportato da una fattoria della Carolina del Nord nella giornata di mercoledì 20 novembre. La Cartner’s Christmas Tree Farm si trova nella contea di Avery, una delle contee più colpite dall’uragano Helene pochi mesi fa. L’azienda ha subito alcuni danni alle strade e ha perso tra i 5.000 e i 6.000 alberi più piccoli in una frana. Ma uno dei proprietari, Sam Cartner Jr, dice che ad altri coltivatori di alberi di Natale è andata molto peggio che alla sua azienda. Spera che l’albero per la Casa Bianca possa essere un simbolo di ispirazione per lo Stato.

