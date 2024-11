Un gruppo di attivisti dei Paesi del Sud del mondo si è radunato nella sede dove è in corso il vertice della Cop29 a Baku, in Azerbaigian. I manifestanti hanno gridato slogan come “pagate i finanziamenti per il clima ora”, indossando i travestimenti degli animali in pericolo di estinzione, come il dugongo, a causa del cambiamento climatico, invitando i rappresentanti dei Paesi del Sud del mondo a non scendere a compromessi accettando un accordo che potrebbe danneggiarli. Le nazioni del Sud, già colpite da eventi meteorologici estremi, affermano di aver bisogno di almeno 1.300 miliardi di dollari per far fronte alle conseguenze e per adattarsi al riscaldamento del pianeta ma i Paesi ricchi non sono disposti a pagare così tanto.

