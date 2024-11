Livelli di smog 50 volte superiori al limite di sicurezza raccomandato dall'Oms

Le autorità della capitale dell’India Nuova Delhi hanno chiuso le scuole, bloccato i lavori edili e vietato l’ingresso in città ai camion non essenziali dopo che l’inquinamento atmosferico ha raggiunto il livello peggiore di questa stagione. I residenti di Nuova Delhi si sono svegliati con uno smog denso e tossico che avvolgeva la città di circa 33 milioni di abitanti.

Scarsa qualità dell’aria per tutta la settimana

La foschia mortale ha coperto monumenti e grattacieli nella capitale dell’India, con una visibilità così bassa che le compagnie aeree hanno avvisato di possibili ritardi. In diverse aree, i livelli di inquinamento erano più di 50 volte superiori al limite di sicurezza raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità. Le previsioni indicano che la scarsa qualità dell’aria continuerà per tutta la settimana. L’inquinamento atmosferico nell’India settentrionale aumenta ogni inverno poiché l’aria fredda intrappola il fumo delle emissioni e della combustione dei raccolti.

Applicata fase 4 del piano anti-inquinamento

Secondo la Safar, la principale agenzia ambientale del Paese, che misura il minuscolo particolato presente nell’aria che può penetrare in profondità nei polmoni, la qualità dell’aria è salita ulteriormente nella categoria ‘grave’. A partire da oggi, le autorità dell’India hanno iniziato ad applicare la fase 4 di un piano d’azione di risposta graduato, o GRAP 4, basato sulla gravità dell’inquinamento atmosferico. Le fasi precedenti del piano erano già in atto e la fase 4 prevede limitazioni più severe.

Le misure

Le lezioni per tutti i gradi si terranno online e non sarà consentito l’ingresso in città ai camion, a eccezione di quelli che trasportano beni di prima necessità. Alcuni veicoli più vecchi, che consumano gasolio, sono stati vietati all’interno della città e tutte le attività nei cantieri sono state fermate. Le autorità hanno anche invitato i bambini, gli anziani e le persone con malattie croniche o problemi respiratori a evitare il più possibile di uscire.

