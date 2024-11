Giovedì i devoti indù si sono immersi in uno dei fiumi più sacri dell’India, lo Yamuna, nonostante le acque inquinate per celebrare la festa di Chhath puja, dedicata alla divinità del sole. Alcuni tratti del fiume sono ricoperti di schiuma bianca e tossica a causa degli inquinanti scaricati dalle industrie della città. A Nuova Delhi, una sentenza del tribunale ha limitato le preghiere sulle rive del fiume Yamuna e per questo i devoti hanno pregato sul lato opposto delle rive, che ricadono a Noida, nell’Uttar Pradesh.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata