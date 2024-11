Le immagini da Rio de Janeiro, in Brasile

A margine del G20 di Rio de Janeiro Giorgia Meloni ha incontrato il principe ereditario dell’Emirato di Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. L’incontro, spiega una nota di palazzo Chigi, ha costituito l’occasione per fare il punto sulle relazioni bilaterali con particolare riferimento alle opportunità di investimento e alla cooperazione economica tra le due nazioni nei settori dell’energia, delle grandi infrastrutture di connessione e dell’intelligenza artificiale. La presidente del Consiglio e il principe ereditario hanno inoltre espresso apprezzamento per l’eccellente collaborazione avviata tra Italia ed Emirati Arabi Uniti nel promuovere partenariati paritari con i Paesi africani nel quadro del Piano Mattei. E’ stata quindi confermata la comune volontà di organizzare presto un business forum che riunisca le imprese italiane ed emiratine attive in Africa per approfondire ulteriormente le sinergie esistenti e svilupparne di nuove.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata