I trattori invadono Bruxelles, gli agricoltori si sono radunati davanti alla Commissione europea per protestare contro un possibile accordo commerciale UE-Mercosur ancora in fase di negoziazione. L’Unione Europea e il blocco commerciale Mercosur, composto da Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay e Bolivia, hanno raggiunto un accordo iniziale nel 2019, ma i negoziati si sono arenati a causa dell’opposizione degli agricoltori e di alcuni governi europei, che hanno dato vita a raduni di protesta per l’uso di pesticidi nei prodotti sudamericani. Molti di loro sono arrivati a bordo dei trattori esponendo striscioni e cartelli. Le manifestazioni di mercoledì a Bruxelles sono le ennesime di una nuova ondata che potrebbe diffondersi tra la comunità agricola europea in vista del vertice del G20 in Brasile il 18-19 novembre.

