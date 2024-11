Joe Biden in visita in Amazzonia, prima dell’apertura del G20 a Rio de Janeiro. E’ il primo presidente americano in carica a mettere piede nella leggendaria foresta pluviale. A Manaus, l’inquilino della Casa Bianca ha incontrato i leader indigeni, presentando loro sua figlia e sua nipote, ha visitato un museo e ha firmato una proclamazione che designa il 17 novembre come Giornata Internazionale della Conservazione.

