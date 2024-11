Nella struttura vicino a Saragozza il rogo è divampato da una stanza intorno alle 5 del mattino

In Spagna dieci persone sono morte e due sono state ricoverate in ospedale, di cui una in condizioni critiche, a causa di un incendio scoppiato nelle prime ore di questa mattina in una casa di cura per anziani a Villafranca de Ebro, nei pressi di Saragozza. Lo riporta la Tve affermando che al momento dell’incendio nella residenza Jardines de Villafranca si trovavano 82 persone, secondo i dati del Governo aragonese.

L’incendio

L’incendio – viene spiegato – è scoppiato attorno alle 5 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comune di Saragozza, la Guardia Civil, volontari della Protezione Civile, psicologi e assistenti sociali oltre al personale medico dei centri sanitari di Alfajarín e Fuentes de Ebro. Il capo del dipartimento dei vigili del fuoco e della protezione civile del Comune di Saragozza, Eduardo Sanchez, parlando con i cronisti, ha affermato che l’incendio ha avuto origine in una stanza della residenza e che le fiamme non si sono propagate grazie alla porta antincendio della stanza, tuttavia si è diffuso rapidamente il fumo che è stata la causa della maggior parte dei decessi.

Aperta un’inchiesta

La sindaca della cittadina, Volga Ramirez, che si è recata sul posto appena è stata avvertita, ha parlato di un “fumo tremendo”. Ramirez ha raccontato che al momento dell’incendio nella residenza c’erano due lavoratrici che hanno dato l’allarme e hanno soccorso subito i presenti. È stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause dell’incendio.

Sanchez: “Sconvolto dalla tragedia”

Il premier spagnolo Pedro Sanchez si è detto “sconvolto dalla tragedia”. “Ho appena parlato con il governatore dell’Aragona, Jorge Azcon per trasmettere tutto il mio affetto e le mie condoglianze alle famiglie e agli amici delle persone decedute, ai lavoratori del centro e a tutto il popolo aragonese. Spero che le persone in gravi condizioni si riprendano al più presto”, ha scritto Sanchez su X.

Consternado ante la tragedia ocurrida esta madrugada en una residencia de mayores de Zaragoza. Acabo de hablar con el presidente de Aragón, @Jorge_Azcon, para trasladarle todo mi cariño y mi pésame a las familias y compañeros de los fallecidos, a los trabajadores del centro y al… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 15, 2024

