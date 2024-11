Nuovi raid israeliani sulla periferia di Beirut, in Libano. Gli attacchi sono arrivati poco dopo che le forze armate dello Stato ebraico avevano emesso ordini di evacuazione per i civili nelle vicinanze di due edifici nella periferia meridionale della città, in vista degli attacchi aerei contro le strutture di Hezbollah. Secondo i media libanesi, un edificio sarebbe crollato nella parte meridionale di Beirut. La struttura si trova edificio sarebbe crollato nella parte meridionale di Beirut. Negli ultimi giorni le forze israeliane hanno effettuato decine di attacchi aerei a Beirut.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata