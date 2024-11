Christopher Wray era stato nominato da lui nel 2017. Il presidente eletto ha chiesto a Waltz di essere consigliere per la sicurezza nazionale

Il presidente eletto Usa Donald Trump ha iniziato ieri le nomine per tutto il suo staff. Il direttore dell’Fbi Christopher Wray e il team di Donald Trump stanno valutando la possibilità che il presidente eletto sostituisca Wray durante la nuova amministrazione. Lo hanno riferito fonti a NBC News. Secondo altre fonti, una delle persone prese in considerazione per il posto di Wray è il consigliere di Trump, Kash Patel, che è anche candidato a guidare la Cia. Wray è stato nominato da Trump nel 2017 per un mandato di 10 anni.

Le altre scelte di Trump

Tra gli altri, Trump ha nominato l’ex deputato di New York Lee Zeldin a capo dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (Epa), mentre continua a costruire la sua futura amministrazione con sostenitori leali. Zeldin, un repubblicano che ha tentato senza successo di diventare governatore di New York nel 2022, avrà il compito di “garantire decisioni deregolamentative giuste e rapide che verranno attuate in modo da liberare il potenziale delle imprese americane, mantenendo al contempo i più alti standard ambientali, tra cui l’aria e l’acqua più pulite del pianeta”, ha dichiarato Trump in un comunicato.

Zeldin è stato tra i repubblicani al Congresso che hanno votato contro la certificazione dei risultati delle elezioni del 2020. Durante il suo mandato, non ha fatto parte di commissioni con supervisione sulle politiche ambientali.

Trump ha anche chiesto al deputato della Florida Mike Waltz di ricoprire l’incarico di consigliere per la sicurezza nazionale. Lo riporta la Cnn. Nel suo ruolo, Waltz dovrà gestire una serie di conflitti geopolitici che l’amministrazione Trump dovrà affrontare durante il suo secondo mandato, tra cui le guerre tra Ucraina e Russia e tra Israele e Hamas. Il membro del Congresso è stato visto nei giorni scorsi a Palm Beach, dove si trova il resort Mar-a-Lago del tycoon.

Ipotesi Rubio come segretario di Stato

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe nominare nei prossimi giorni il senatore della Florida Marco Rubio come segretario di Stato della sua amministrazione. È quanto riporta Nbc News citando tre fonti a conoscenza della questione. Trump potrebbe ancora cambiare idea, hanno precisato le fonti, sottolineando che la decisione non sarà definitiva fino a quando non verrà fatto un annuncio formale. L’indiscrezione sulla nomina era stata pubblicata per la prima volta sul New York Times.

Il presidente eletto ha anche nominato Tom Homan responsabile del controllo delle frontiere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata