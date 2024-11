Il capodelegazione del partito di Meloni a Bruxelles lo ha annunciato durante un briefing con gli eurodeputati italiani

“Esattamente come fu 5 anni fa, le diverse delegazioni nazionali del gruppo Ecr valuteranno autonomamente come esprimersi sul voto finale e sulla composizione del Collegio il voto della delegazione di Fratelli d’Italia sarà favorevole per ovvie ragioni, perché il commissario italiano è espressione del nostro partito. Il voto delle altre delegazioni non sono in grado naturalmente di anticiparlo”. Lo ha detto il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, in un punto stampa con gli europarlamentari italiani di diversi schieramenti a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata