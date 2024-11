Media libanesi riferiscono di raid dell’esercito israeliano sul Dahieh, periferia sud di Beirut, per cui in precedenza l’Idf aveva emanato ordini di evacuazione, avvertendo la popolazione che avrebbe colpito obiettivi di Hezbollah in quelle zone. Nell’attacco sarebbero stati bombardati edifici residenziali.

