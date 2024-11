Ministro difesa Katz: "Nessun cessate il fuoco in Libano"

Sedici palestinesi sarebbero stati uccisi in raid israeliani contro alcune abitazioni civili nella Striscia di Gaza, all’alba di oggi. Lo riferisce l’emittente araba Al Jazeera, citando fonti mediche. I funzionari medici palestinesi affermano che due attacchi israeliani hanno ucciso almeno 16 persone, tra cui due bambini e una donna. Uno dei raid ha colpito una caffetteria nella cosiddetta zona umanitaria di Muwasi, a ovest della città di Khan Younis, uccidendo almeno 14 persone, tra cui due bambini. Un altro attacco all’alba di oggi ha preso di mira una casa nel campo profughi urbano di Nuseirat, nel centro di Gaza, uccidendo due persone, tra cui una donna. L’attacco ha anche ferito altri 11 palestinesi.

Le truppe israeliane hanno anche circondato una scuola che ospitava 130 famiglie sfollate nella città di Beit Hanoum, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riferisce Al Jazeera. Nella zona si sono susseguiti nelle scorse ore pesanti bombardamenti e sparatorie.

Hamas ha invitato i paesi arabi e musulmani a tradurre in azioni le loro promesse di sostegno e ad adottare misure per porre fine alla guerra di Israele contro Gaza. “La creazione di uno stato palestinese indipendente con Gerusalemme come capitale richiederebbe sforzi più immediati e soluzioni pratiche per costringere Israele a fermare la sua aggressione e il genocidio contro il nostro popolo”, si legge nel comunicato dell’organizzazione citato da Al Jazeera. Dichiarazioni fanno seguito alla richiesta dei leader arabi e musulmani, presentata in occasione del summit in Arabia Saudita, del ritiro di Israele dai territori palestinesi occupati come precondizione per la pace nella regione.

Katz: “Nessun cessate il fuoco in Libano”

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz afferma che “non ci sarà alcun cessate il fuoco né alcuna pausa in Libano” finché non saranno raggiunti gli obiettivi di guerra. È quanto scrive in un post sul social X. “Continueremo a colpire Hezbollah con tutta la forza finché non saranno raggiunti gli obiettivi della guerra”, si legge nel post, “Israele non accetterà alcun accordo che non garantisca il suo diritto di far rispettare e prevenire il terrorismo in modo indipendente, assicurando che gli obiettivi della guerra in Libano siano raggiunti, tra cui disarmare Hezbollah, spingerli oltre il fiume Litani e consentire ai residenti del nord di tornare alle loro case in sicurezza”.

Drone Hezbollah colpisce cortile asilo ad Haifa, nessun ferito

Un drone di Hezbollah lanciato dal Libano ha colpito il cortile di un asilo nel sobborgo di Nesher, a Haifa, nel nord di Israele. L’esplosione ha causato lievi danni a un edificio e non ci sono stati feriti. Lo riporta il Times of Israel. Il sindaco di Nesher, Roi Levi, ha fatto sapere che i bambini sono rimasti illesi e che dopo l’attacco sono stati trasferiti in un altro asilo. Il personale, apparentemente a conoscenza degli allarmi dei droni nella zona, aveva condotto i bambini nella stanza rinforzata della struttura, nonostante non fossero state attivate le sirene di allarme aereo. Sul perché non siano suonate le sirene, l’esercito israeliano ha aperto un’indagine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata