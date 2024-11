Attacco aereo dello Stato ebraico nella periferia di Homs in Siria

Spiragli di speranza per un cessate il fuoco in Libano? Secondo il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, ci sarebbero dei progressi a riguardo. Hezbollah però smentisce affermando di non aver ricevuto proposte ufficiali. Ecco tutte le notizie di oggi sul Medioriente IN DIRETTA

Attacco aereo di Israele in Siria nella periferia di Homs

L’agenzia di stampa statale siriana Sana riporta la notizia di un attacco aereo israeliano nei pressi del villaggio di Shinshar, alla periferia di Homs, in Siria.

Hezbollah: “Non abbiamo ricevuto proposte ufficiali per la tregua”

“Finora nessuna proposta ufficiale o specifica è arrivata al Libano o a noi” per un cessate il fuoco. Lo ha detto un portavoce di Hezbollah, come riporta la testata libanese L’Orient Le Jour. “Non mi aspetto che ci sia qualcosa di specifico presto”, ha aggiunto.

Israele: “Progressi per cessate il fuoco in Libano”

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha riferito di “alcuni progressi” verso un cessate il fuoco in Libano, dove l’esercito israeliano ha lanciato un’importante offensiva militare contro Hezbollah a metà settembre. Lo riporta la testata libanese L’Orient Le Jour. “Ci sono alcuni progressi”, ha detto durante una conferenza stampa a Gerusalemme, “stiamo lavorando sull’argomento con gli americani“. Saar ha aggiunto, secondo Ynet, che “la Russia, la Siria e la comunità internazionale possono contribuire a fermare l’armamento di Hezbollah in Libano e a garantirne la libertà senza un’affiliata iraniana“. “La cosa più importante per il futuro della regione è impedire all’Iran di ottenere armi nucleari“, ha detto ancora Saar.

