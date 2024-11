Un pinguino imperatore trovato su una spiaggia dell’Australia Occidentale lo scorso 1° novembre è ora accudito da un’assistente registrata presso il Dipartimento per la biodiversità, la conservazione e le attrazioni (DBCA) dello Stato. In una dichiarazione resa pubblica l’8 novembre, il DBCA ha affermato che il pinguino imperatore “malnutrito” è “giunto sulla popolare spiaggia turistica di Denmark, nell’Australia Occidentale” e che il pinguino è stato trovato “migliaia di chilometri fuori dal suo areale e in un clima diverso“. È stato salvato e accudito per prevenire minacce da parte di cani, gatti, volpi e veicoli. L’assistente, la riabilitatrice locale di uccelli marini Carol Biddulph, è supportata dal Dipartimento per la biodiversità, la conservazione e le attrazioni e ha ricevuto consigli da esperti, dal veterinario locale e dalla dottoressa Belinda Cannell dell’Università dell’Australia Occidentale.

