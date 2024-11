Una sparatoria è avvenuta la mattina di domenica 10 novembre alla Tuskegee University, in Alabama, causando un morto e 16 feriti. Tra questi, 12 sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco. La vittima della sparatoria, un diciottenne, non era uno studente universitario, ma alcuni dei feriti sì. Non sono stati annunciati arresti immediati. Dodici persone sono rimaste ferite a causa di colpi di arma da fuoco e altre quattro hanno riportato ferite non correlate agli spari, ha riferito l’Alabama Law Enforcement Agency. L’FBI si è unita alle indagini e ha detto che sta raccogliendo informazioni dai testimoni, così come da eventuali video. Ha creato un sito online in cui le persone possono caricare i video. La sparatoria è avvenuta mentre la 100^ Homecoming Week dell’università storicamente nera stava volgendo al termine. La Tuskegee University ha annunciato che tutte le lezioni di lunedì sono state annullate.

