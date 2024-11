Il post della sorella in Italia: "Gravi circostanze, siamo addolorate"

Paolo Tescari, 47 anni, originario di Marghera (Venezia) è morto a Temple, in Texas, dopo che un 17enne gli ha sparato a morte in un parco, vicino a un rifugio per senzatetto. La notizia è stata riportata dai giornali locali e la sorella ha commentato sui social l’accaduto.

“Amici vicini e lontani, purtroppo sono vere le cose che state leggendo riguardo nostro fratello Paolo. Ieri mattina è venuto a mancare. Siamo gravemente addolorate, non solo per la sua scomparsa, ma anche per la gravità delle circostanze riguardo la sua morte. Un ragazzino di 17 anni gli ha sparato e a nulla sono valsi gli immediati soccorsi medici che ha ricevuto. Il ragazzo che ha commesso questo crimine si trova già in carcere e sembrerebbe abbia già confessato. C’è un indagine in corso per cui ci saranno più informazioni del corso delle prossime settimane. Grazie a tutti per i messaggi. A Paolo stavano molto a cuore i suoi amici, e sono sicura che anche adesso vi guarda dal Cielo e si sente amato. La cosa bella è che adesso è in pace e se ne sta in panciolle assieme alla mamma e papà in Cielo dove l’amore di Dio ci avvolge e tutte le cose brutte e la sofferenza non ci sono più. Io e mia sorella vi mandiamo un abbraccio forte – ha scritto sui social la sorella l’8 novembre -. Che Paolo non ha vissuto una vita violenta, voi lo conoscevate, una testa dura si, ma non era aggressivo. Gli hanno sparato per un malinteso, non faceva parte di nessuna gang o gruppo criminale. Stava solo chiedendo al ragazzo una sigaretta. Lui è davvero la vittima qui. Lo dico perché non vorrei si pensasse che se la fosse cercata”.