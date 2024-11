“Rinnovo la mia vicinanza a Valencia e alla Spagna dove stanno affrontando le conseguenze dell’alluvione. Vi faccio una domanda: avete pregato per Valencia? Avete pensato a fare qualcosa, a un contributo per aiutare quella gente?”. Lo ha detto Papa Francesco, al termine dell’Angelus, in piazza San Pietro, parlando delle popolazioni alluvionate in Spagna, flagellata, nella regione di Valencia dalla Dana.

