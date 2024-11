I manifestanti hanno esposto striscioni e intonato cori per chiederne le dimissioni

Migliaia di persone sono scese in strada a Valencia per protestare contro le autorità spagnole, ritenute colpevoli per la cattiva gestione della “Dana” che ha causato la peggior catastrofe naturale che ha colpito la Spagna. Ad essere preso di mira è stato soprattutto il governatore regionale di Valencia, Carlos Mazòn, contro il quale sono stati esposti striscioni ed intonati cori che ne chiedevano le dimissioni. “Mazòn dimissiò“, (Mazòn dimettiti), si legge su alcuni di questi.

Il governatore è infatti ritenuto il principale responsabile della risposta tardiva all’alluvione che ha colpito la zona e che ha causato 219 morti, di cui 211 nella sola regione valenciana. Altre sette persone sono morte nella vicina Castilla La Mancha e un’altra nel sud dell’Andalusia.

