Un incendio divampato nel sud della California si è propagato per diversi chilometri e, le autorità intervenute, temono possa estendersi ulteriormente. Le fiamme sono scoppiate in una località residenziale che è stata evacuata. In un’altra zona dello Stato, i vigili del fuoco sono al lavoro da mercoledì contro il ‘Mountain Fire‘ che, propagandosi per oltre 83 chilometri quadrati, ha distrutto più di 130 strutture ed è stato alimentato da forti raffiche di vento.

