Uno degli otto migranti che è arrivato oggi in Albania a bordo della nave Libra dovrà rientrare a Brindisi perché ha problemi di salute. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate. L’uomo – recuperato nei giorni scorsi al largo di Lampedusa – era giunto questa mattina intorno alle 8 nel porto di Shengjin, in Albania. Provengono dal Bangladesh cinque degli 8 migranti trattenuti, mentre gli altri 3 sono egiziani.

A monitorare il rispetto delle procedure legali e internazionali per i migranti che arrivano in Albania è presente la delegazione Tai – Tavolo Asilo e Immigrazione – e del Gruppo di Contatto Parlamentare. La missione prevede visite ai centri di accoglienza di Shëngjin e Gjadër per verificare le condizioni materiali di trattenimento (spazi abitativi, servizi igienici, accesso agli spazi aperti), il rispetto delle procedure legali e internazionali, inclusa la possibilità per i migranti di scegliere un difensore e ricevere informazioni nella propria lingua, la legittimità del processo di selezione e trattenimento.

