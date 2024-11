Un guasto al motore di un aereo passeggeri decollato venerdì da Sydney, in Australia, ha costretto il pilota a un atterraggio di emergenza, ha dichiarato la compagnia aerea Qantas. Nello stesso momento è scoppiato un incendio lungo un lato della pista. Non si sa se i due eventi siano collegati. L’incendio è stato messo sotto controllo, ma si prevedono ritardi nei voli. Qantas non ha riferito quanti passeggeri fossero a bordo dell’aereo, un Boeing 737-800 diretto a Brisbane, quando il motore si è guastato con un forte boato. Non sono stati segnalati feriti.

