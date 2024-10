L'animale smarrito è salito per le scale e ha visitato diversi spazi

Un adorabile koala è stato catturato dalle telecamere di videosorveglianza mentre si aggira in una stazione ferroviaria di Sydney, Australia. Il filmato condiviso dal Transport for New South Wales mostra il marsupiale che attraversa il binario della stazione di Casula, nel sud-ovest della città, prima di marciare accanto ai binari e salire le scale. Una guardia ferroviaria ha avvisato il Centro di controllo della sicurezza e i treni in arrivo sono stati avvertiti di rallentare al passaggio nell’area. Alla fine, il koala è stato ricondotto in tutta sicurezza nel vicino Bushland.

