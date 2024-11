In Piazza Sant Jaume, a Barcellona, politici, imprenditori e associazioni si sono raccolti in un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione che si è abbattuta sulla comunità di Valencia. Una settimana dopo che la perturbazione Dana ha colpito numerosi comuni della provincia spagnola provocando la morte di oltre 200 persone, continuano le attività di ricerca dei dispersi e le operazioni di bonifica.

