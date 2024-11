I dati del servizio gestione delle emergenze Copernicus

Più di 4.100 ettari e un totale di 3.906 edifici sono stati colpiti dall’alluvione causata dalla Dana a Valencia, secondo quanto mostra il servizio di gestione delle emergenze Copernicus dell’Unione Europea in un’immagine risalente al 31 ottobre dell’area metropolitana di Valencia.

La mappa rivela che più di 60.000 persone sono state potenzialmente colpite dall’alluvione in quell’area così come 15,2 km di rete ferrovia e 531,6 km di strade. Nel frattempo, mentre il bilancio delle vittime continua a salire è caos sul numero di dispersi: mancano dati ufficiali come spiegato dal ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente, uno dei fedelissimi del premier Pedro Sanchez, che ha affermato che non si sta rendendo noto un numero ufficiale dei dispersi per “prudenza”.

