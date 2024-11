Il cancelliere tedesco si è detto disposto a parlare di voto anticipato dopo la crisi di governo

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è detto disposto a negoziare in merito alla data delle elezioni anticipate in Germania. “Dovremmo discutere la data con la massima calma possibile”, le sue parole riportate dai media tedeschi dopo il vertice informale Ue di Budapest. Dopo mesi di agonia si è infatti spento quasi definitivamente il governo ‘semaforo’, l’esecutivo guidato da Olaf Scholz e il suo Spd insieme a Verdi e Fdp. Decisiva la decisione dello stesso Scholz, nei giorni scorsi, di licenziare “l’irresponsabile” ministro delle Finanze, Chistian Lindner .

“Vorrei facilitare nuove elezioni in tempi brevi. Dovremmo discutere la data con calma”. Lo ha scritto Scholz in un post su X. “Sarebbe bene che i gruppi democratici si accordassero su quali leggi possono ancora essere approvate”, ha aggiunto, “questo può rispondere alla domanda su quando sia il momento giusto per un voto di fiducia”.

Ich möchte zügig Neuwahlen ermöglichen. Den Termin sollten wir unaufgeregt diskutieren. Es wäre gut, wenn sich die demokratischen Fraktionen verständigen, welche Gesetze noch beschlossen werden können. Das kann beantworten, wann der richtige Zeitpunkt für die Vertrauensfrage ist. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 8, 2024

Habeck (Verdi) si candida alla Cancelleria

Il ministro dell’Economia Robert Habeck (Verdi) ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni per diventare cancelliere in un video di 9 minuti pubblicato su Youtube. “Mi candido come candidato dei Verdi per il popolo tedesco”, afferma, “non posso accettare che le cattive parole e il populismo ci privino del nostro futuro. Forza”. “Certo, conosco i sondaggi. So che il governo di coalizione ha fallito. So che la fiducia è stata distrutta”, aggiunge, “ma negli ultimi giorni ho trovato una nuova forza per combattere ancora una volta. Una forza temprata dall’esperienza”.

