Secondo l'opposizione, i partiti alla guida del governo tedesco, nota come coalizione semaforo, "hanno fallito"

Il leader della Cdu, partito all’opposizione, Friedrich Merz ha invitato il cancelliere Olaf Scholz a chiedere il voto di fiducia immediatamente, entro la prossima settimana. Scholz, in precedenza, aveva annunciato un voto di fiducia per il 15 gennaio, ovvero nella prima settimana del nuovo anno della sessione del Bundestag, il parlamento tedesco. Lo riporta Tagesschau. Secondo Merz la coalizione al governo, nota come coalizione semaforo, “ha fallito“.

Segretario di Stato Kukies prenderà posto Lindner

Secondo le informazioni dell’emittente tedesca ARD, il successore del ministro delle finanze Christian Lindner, licenziato ieri dal cancelliere Olaf Scholz, sarà Jörg Kukies. Attualmente è segretario di Stato alla Cancelleria. Economista, è considerato un importante consigliere di Scholz. Prima di passare alla Cancelleria nel 2021, è stato segretario di Stato presso il ministero federale delle Finanze.

Ministro Trasporti Wissing resta al governo e lascia l’Fdp

Il ministro dei Trasporti Volker Wissing resterà nella squadra di governo di Olaf Scholz. Il cancelliere tedesco lo ha incontrato dopo il licenziamento del ministro delle Finanze Christian Lindner, leader dell’Fdp, partito di cui fa parte anche Wissing. Wissing ha fatto sapere in conferenza stampa questa mattina che per questo motivo lascerà il suo partito ma non aderirà a nessun altra forza politica. “Non mi discosto dai valori fondamentali del mio partito”, ha detto Wissing, parlando di una decisione personale, “voglio rimanere fedele a me stesso”.

I tre segretari di Stato della Fdp al ministero dei Trasporti, ovvero Daniela Kluckert, Oliver Luksic e Gero Hocker, hanno presentato le loro dimissioni dopo la decisione del ministro Volker Wissing di lasciare il partito ma non il governo guidato da Scholz. “Abbiamo subito chiesto al ministro di disporre immediatamente le nostre dimissioni”, hanno detto alla Bild, “la Germania ha bisogno di una vera transizione economica che alleggerisca il peso delle imprese, riduca la burocrazia e riduca le tasse”. “Il nostro Paese ha bisogno rapidamente di un nuovo inizio e di condizioni politiche ordinate”, hanno aggiunto, “dopo la sua decisione solitaria, non abbiamo più alcuna fiducia in Volker Wissing”.

Ministro Giustizia Buschmann chiede di essere licenziato

Il ministro della Giustizia tedesco Marco Buschmann del partito Fdp ha chiesto formalmente al cancelliere Olaf Scholz di essere licenziato. Lo ha annunciato lo stesso ministero, come riporta Tagesschau. La sua richiesta arriva dopo il licenziamento del ministro delle finanze Christian Lindner, leader dell’Fdp. Buschmann ha spiegato: “Non mi è chiaro il motivo per cui il Cancelliere ha rifiutato il percorso ordinato verso nuove elezioni per poi porre fine lui stesso alla coalizione e cercare nuove elezioni in circostanze del tutto poco chiare”. Lo riporta la Bild.

Csu: “Non esiste più maggioranza che ha fiducia in Scholz”

“Con il ritiro dell’Fdp è ormai chiaro che non esiste una maggioranza parlamentare che abbia fiducia nel cancelliere” Olaf Scholz. Lo ha detto al Bundestag Alexander Dobrindt, leader della Csu, partito in questo momento all’opposizione. Una continuazione del governo sarebbe “arrogante e irrispettoso” nei confronti degli elettori. “I resti di un semaforo (come viene chiamata la coalizione guidata da Scholz, ndr) non possono avere il diritto di continuare a governare”, ha aggiunto. Lo riporta il sito Spiegel.

