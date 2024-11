Bandiere palestinesi strappate dalla finestra di un palazzo ad Amsterdam. Il gesto, ripreso in un video diffuso sui social, sarebbe stato compiuto, al grido di “Fuck you Palestine”, da tifosi israeliani nella capitale olandese per assistere alla partita di Europa League Ajax-Maccabi Tel Aviv. Ad Amsterdam decine di supporter della squadra di Tel Aviv sono stati aggrediti e sono rimasti feriti durante gli scontri scoppiati con manifestanti pro-Palestina.

Secondo quanto dichiarato dal ministero degli Affari esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) “canti anti-arabi e atti barbarici”, sarebbero stati compiuti dai tifosi del Maccabi nella capitale olandese, per tre giorni consecutivi, durante i quali sono state appunto distrutte o “rimosse le bandiere palestinesi dai luoghi che simboleggiavano il sostegno ai diritti dei palestinesi”, ha riportato l’agenzia Wafa.

