“Ieri ho parlato con il presidente eletto Trump per congratularmi con lui per la sua vittoria e gli ho assicurato che ordinerò a tutta la mia Amministrazione di lavorare con il suo team per garantire una transizione pacifica e ordinata. Questo è ciò che il popolo americano merita”. Così il presidente Joe Biden nel suo messaggio alla Nazione che poi ha aggiunto: “Kamala Harris ha un grande carattere e nella campagna ha messo tutto il suo cuore e i suoi sforzi e lei e tutto il suo team dovrebbero essere orgogliosi della campagna che hanno condotto”.

