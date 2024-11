Il discorso del presidente uscente dalla Casa Bianca: "Harris deve essere fiera della sua campagna"

Il primo discorso alla Nazione dalla Casa Bianca del presidente americano uscente Joe Biden dopo le elezioni che hanno reso Donald Trump il 47esimo capo di Stato degli Usa. “Le persone votano e scelgono i propri leader, e lo fanno pacificamente, siamo in una democrazia. La volontà del popolo prevale sempre“, ha detto il presidente nel suo discorso, pronunciato dal Rose Garden della Casa Bianca.

“Ho assicurato a Trump una transizione pacifica”

“Ieri ho parlato con il presidente eletto Trump per congratularmi con lui per la sua vittoria e gli ho assicurato che ordinerò a tutta la mia Amministrazione di lavorare con il suo team per garantire una transizione pacifica e ordinata. Questo è ciò che il popolo americano merita”, ha detto ancora Biden alla nazione. “Farò il mio dovere di presidente. Manterrò fede al mio giuramento e onorerò la Costituzione. Il 20 gennaio avremo un pacifico trasferimento di potere qui in America”.

“Non si può amare il Paese solo quando si vince”

“Non si può amare il Paese solo quando si vince“, ha detto poi Biden in quella che è apparsa una indiretta critica alle posizioni di Donald Trump. Il presidente Usa ha anche elogiato l'”integrità” del sistema elettorale.

“Harris deve essere fiera della campagna che ha condotto”

Poi un messaggio per la vicepresidente Kamala Harris, che secondo Biden “ha condotto una campagna che ha saputo ispirare”. La sua vice, ha aggiunto, “ha un grande carattere” e nella campagna ha messo “tutto il suo cuore e i suoi sforzi e lei e tutto il suo team dovrebbero essere orgogliosi della campagna che hanno condotto“.

“La mia è stata una presidenza storica”

Inoltre, Biden ha rivendicato i successi del suo mandato alla Casa Bianca. “È stata una Presidenza storica, non perché sono presidente”, ma “per quello che abbiamo fatto, quello che avete fatto”, ha detto in un altro passaggio del suo discorso. È stata, ha aggiunto, “una Presidenza per tutti gli americani, molto del lavoro che abbiamo fatto è già percepito dal popolo americano, con la stragrande maggioranza di esso che non sarà percepito nei prossimi 10 anni”.

