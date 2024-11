“Trump un problema per l’Europa? Lo vedremo nei prossimi tempi, a breve potrebbe essere un fatto da affrontare con l’attenzione di non subire troppi danni, ma a lungo termine soprattutto con il programma che ha nei confronti delle guerre che dilagano in Europa e nel mondo, può essere molto positivo”. Così Paolo Berlusconi, fratello del fondatore di Forza Italia, a margine della presentazione a Milano del libro della senatrice forzista Stefania Craxi, ‘All’ombra della storia’. “Lasciatemi dire – conclude il fratello del Cav- è piacevole verificare quello che alcuni commentatori hanno definito ‘quanto rosicano quelli di sinistra’, non solo in Italia ma nel mondo. Io sono uomo di centrodestra, di Forza Italia, quindi non posso che essere compiaciuto della vittoria di Trump”.

