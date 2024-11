Il magnate su X, grande alleato del tycoon: "Il futuro sarà fantastico"

“Il popolo dell’America stanotte ha dato a Donald Trump un chiaro mandato per il cambiamento”. Lo ha scritto su X Elon Musk, che in un post immediatamente successivo ha pubblicato la foto di un razzo accompagnata dalla frase “il futuro sarà fantastico”. Il magnate, grande alleato e sostenitore del Tycoon ha fatto parte del ristretto gruppo di persone che ha seguito l’andamento della notte elettorale americana insieme a Trump nella villa dell’ex presidente a Mar-a-Lago in Florida.

The people of America gave @realDonaldTrump a crystal clear mandate for change tonight — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

Sempre su X, Musk ha scritto poco prima “Game, set and match (gioco, partita e incontro)” commentando i dati che hanno assegnato a Trump gli Stati chiave.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata