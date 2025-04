Torino, 11 apr. (LaPresse) – “La Russia deve muoversi. Troppe persone stanno morendo, migliaia a settimana, in una guerra terribile e insensata. Una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere, e non sarebbe mai accaduta se fossi stato Presidente!”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth.

