Milano, 11 apr. (LaPresse) – I colloqui intimi “saranno concessi nello stesso numero di quelli visivi fruiti mensilmente e avranno durata massima di due ore”, la stanza deve essere “senza la possibilità di chiusura dall’interno” e sarà sorvegliata “soltanto all’esterno”. Fissano “una disciplina volta a stabilire termini e modalità di esplicazione del diritto all’affettività, individuare i destinatari, interni ed esterni, per la concessione di colloqui intimi, fissare il loro numero, la loro durata, la loro frequenza, con la conseguente determinazione delle misure organizzative interne”. Sono le linee guida firmate oggi dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria facente funzione Lina Di Domenico e trasmesse a Provveditori, Direttori e Comandanti di reparto degli istituti penitenziari. L’obiettivo è garantire alle persone detenute l’esercizio del diritto all’affettività in carcere, come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 10/2024.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata