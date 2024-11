Le sirene d’allarme suono risuonate martedì mattina a Haifa in Israele. Le milizie filo-iraniane rivendicano lanci di droni verso la città dall’Iraq. L’Idf ha fatto sapere di aver intercettato un drone che arrivava dalla direzione della Siria. Allarme anche in Galilea per il lancio di razzi dal Libano da parte di Hezbollah.

