Allarme per il litorale e per la zona ovest della città catalana, che comprende anche l'aeroporto di El Prat. Ritardi nei voli e stop ai treni regionali

Allerta rossa a Barcellona. Dopo l’alluvione che ha duramente colpito la Spagna, causando oltre 200 morti nell’area di Valencia, l’allarme oggi riguarda la città catalana. L’Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) ha emesso l’allerta rossa per il litorale della provincia di Barcellona. “Estremo pericolo per piogge torrenziali: un acquazzone molto intenso ha lasciato 81 l/m² all’aeroporto di El Prat”, avvisa l’Aemet su X. “Nel Baix Llobregat si possono accumulare più di 180 l/m² in 24 ore. Fate molta attenzione! Non viaggiare se non è strettamente necessario!”.

⚠️ AVISO ROJO | Litoral de Barcelona. Peligro extremo por lluvias torrenciales: un chubasco muy intenso ha dejado81 l/m² en el aeropuerto de El Prat.

En el Baix Llobregat pueden acumularse más de 180 l/m² en 24 horas ¡Mucha precaución! ¡No viaje si no es estrictamente necesario! pic.twitter.com/FdDSzOkcwJ — AEMET (@AEMET_Esp) November 4, 2024

Disagi all’aeroporto di El Prat, stop a treni regionali

La protezione civile ha inviato un messaggio di allerta sui telefoni cellulari nella zona di Baix Llobregat, a ovest di Barcellona, che comprende anche l’aeroporto El Prat, dove ci sono stati allagamenti. Si prevedono piogge torrenziali e continue nell’area e in altre località della Catalogna. Le autorità hanno invitato i cittadini alla massima cautela e ad evitare spostamenti non necessari. E’ possibile anche che si producano frane. Le condizioni meteorologiche avverse hanno causato ritardi nei voli all’aeroporto di Barcellona El Prat. La società spagnola che gestisce i principali scali del Paese, Aena, ha informato che finora 12 voli sono stati deviati e ha invitato i viaggiatori a verificare lo stato del volo prenotato tramite le compagnie aeree.

In Catalogna è stato “interrotto l’intero servizio dei treni regionali fino a nuovo avviso”, ha reso noto il ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente. Puente ha riferito su X che all’aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat è stato istituito un comitato di crisi per monitorare le ripercussioni dei forti temporali. Si sono registrate infiltrazioni d’acqua in alcune aree dei terminal, soprattutto nel Terminal 1 e nei parcheggi.

