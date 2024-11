Nel comune valenciano si trova il centro commerciale Bonaire, completamente allagato a causa della tempesta Dana

Il sindaco di Aldaia, il comune valenciano dove si trova il centro commerciale Bonaire, il cui parcheggio sotterraneo si è completamente allagato per l’alluvione Dana, ha affermato che questo era “a un livello minimo di occupazione” quando si sono verificate le inondazioni martedì scorso. Il parcheggio, che ha un totale di 5.800 posti, si compone di una parte esterna e di una parte interna. All’interno i posti auto sono circa 1.800. Il sindaco, Guillermo Lujan, riferisce Rtve, ha affermato che ad Aldaia si sono registrate al momento sei vittime e non ci sono dati ufficiali sul numero di dispersi.

Intanto proseguono le ricerche dei dispersi nelle aree ancora invase dal fango, soprattutto quelle sotterranee come i parcheggi, paragonati dai soccorritori a “cimiteri”. Il bilancio provvisorio dei morti è salito a 217, mentre sul sud della Spagna si attendono nuove piogge. L’Agenzia Meteorologica Statale spagnola (Aemet) ha emanato un’allerta rossa per la costa sud di Valencia dove sono attese forti precipitazioni.

‘No vittime’ in prime macchine ispezionate in parcheggio centro commerciale

Sono state ispezionate le prime 20 macchine che si trovano nel parcheggio del centro commerciale Bonaire ad Aldaia, completamente sommerso dall’alluvione, e al loro interno non sono state ritrovate vittime. Lo riferisce la tv pubblica spagnola Tve. Secondo le prime informazioni sarebbero meno di un centinaio le macchine presenti all’interno del parking sotterraneo che conta 1.800 posti auto (5.800 posti se si considerano anche quelli nell’area esterna). Le autorità invitano alla prudenza e ad evitare speculazioni sul numero delle vittime prima che siano terminati i lavori di soccorso. In queste ore i vigili del fuoco e i militari dell’Unità di emergenza hanno ripreso a drenare l’acqua che si è accumulata nel parking sotterraneo dopo che ieri, a causa della pioggia, hanno dovuto interrompere l’attività.

Ministero dell’Interno: “Non possiamo dare un numero attendibile dei dispersi”

A sei giorni dall’alluvione che ha colpito la Spagna, e in particolare la regione di Valencia, il governo ancora non ha dato un numero delle persone che risultano disperse. “Non possiamo dare un numero realmente attendibile”, ha detto il ministro dell’Interno Fernando Grande Marlaska, intervistato dalla tv pubblica Tve. “E’ difficile determinare” il numero dei dispersi ed è “meglio non fissare una cifra”, ha affermato, sottolineando che al momento sono 217 le vittime registrate.

