Esplode la rabbia dei cittadini di Paiporta, una delle località della Regione di Valencia maggiormente colpite dalle alluvioni in Spagna. Durante la visita del premier Pedro Sanchez, già contestato in strada insieme a Re Felipe VI, la Regina Leticia e il presidente della Generalitat valenciana Carlos Mazón, quando il primo ministro abbandona il corteo delle autorità e sale in macchina, gli abitanti prendono d’assalto la vettura con pugni, calci, lancio di oggetti. Un contestatore colpisce l’auto anche con un pala raspafango.

