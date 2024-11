Oltre 200 i morti, un bilancio che continua ad aggravarsi

IN AGGIORNAMENTO – Situazione ancora gravissima in Spagna, dove una terribile alluvione ha devastato soprattutto la zona di Valencia. Oltre 200 i morti, un bilancio che continua ad aggravarsi.

Allerta alta per Almeria

L’Agenzia Meteorologica Spagnola (AEMET) ha alzato il livello di allerta rossa per la provincia di Almería. L’agenzia prevede piogge torrenziali in quasi tutta la provincia e possibili esondazioni dei letti dei fiumi ed esondazioni. “Il pericolo è estremo!”, ha annunciato attraverso il suo profilo social.

Nuovi soldati a Valencia

La Guardia Civil ha annunciato che rafforzerà, come ha annunciato sabato il Presidente del Governo, la sua presenza nella zona colpita dai danni per il maltempo, per raggiungere quasi 5.200 soldati durante la giornata, con agenti provenienti da tutta la Spagna. Lo riferisce El Pais.

Ultima gara di MotoGp a Barcellona

L’ultima Gran premio del mondiale 2024 di MotoGp dovrebbe tenersi a a Barcellona dopo la cancellazione della tappa di Valencia per la gravissima alluvione. “Pensiamo che il circuito di Barcellona sia la migliore opzione. Ne abbiamo parlato con il governo, pensiamo che nelle prossime 48 ore potrà esserci l’ufficializzazione, ma ora l’urgenza è solo Valencia, non il MotoGp.Aiuteremo Valencia il meglio possibile”. Così il chief sporting officer della Dorna, Carlos Ezpeleta.

Bagnaia: “Bisognerà dare una mano alla popolazione a Valencia”

“Il caldo è stata la parte facile di questo GP, Jorge è stato molto aggressivo. Il passo c’è, dobbiamo capire perché il sabato faccio più fatica a comportarmi così, dobbiamo solo migliorare un po’ il sabato. La domenica non è un nostro problema. Il sabato faccio fatica ad avere la stessa competitività. Oggi ho preso diverse volte la buca di ieri ma non è successo niente, ieri la prima volta che l’ho presa sono andato fuori. Capiremo cosa succede il sabato, certo che vincere 10 gare in una stagione è qualcosa di incredibile. Ora, purtroppo, ci sono le Sprint che contano”. Così Pecco Bagnaia dopo la vittoria del GP della Malesia a Sepang. Il Mondiale si deciderà dunque all’ultimo gp, che probabilmente sarà a Barcellona: “A Valencia non si doveva correre – precisa il campione della Ducati – su certi argomenti bisogna essere sensibili. Chi dovrebbe essere sensibile non lo è, invece penso che bisognerà dare una mano non so se al circuito o alla popolazione perché alla fine non gira tutto intorno al Motomondiale e chi ha la possibilità di fare qualcosa faccia qualcosa”.

