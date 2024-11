Le rivelazioni nella nuova biografia reale aggiornata: lo riportano i media inglesi

Secondo una biografia reale aggiornata, il Duca di York, il principe Andrea, è stato tagliato fuori finanziariamente dal fratello, il re Carlo III. Lo riporta Bbc. Il biografo reale Robert Hardman sostiene che il re ha deciso di interrompere il finanziamento della sicurezza per la casa del principe Andrea e di non fornirgli più un’indennità personale.

Buckingham Palace ha rifiutato di commentare queste affermazioni, riportate dal Daily Mail, secondo quanto scrive BBC. Nel libro si dice che il Keeper of the Privy Purse, responsabile delle finanze reali, ha ricevuto istruzioni per interrompere i pagamenti per la sicurezza e l’indennità personale del principe Andrea. La BBC aveva già compreso che il re non fosse disposto a sovvenzionare indefinitamente il fratello, ma questa decisione segnerebbe un’interruzione definitiva del supporto finanziario.

