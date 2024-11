Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato oggi il confine libanese, mentre l’Idf continuava a colpire il sud del Libano. Si tratta della seconda visita alla frontiera in meno di un mese. “Stiamo colpendo tutte le parti del Libano e voglio chiarire che, con o senza un accordo, la chiave per riportare la calma, la chiave per garantire che i nostri cittadini nel nord possano tornare nelle loro case in sicurezza, è prima di tutto allontanare Hezbollah oltre il fiume Litani; in secondo luogo, colpire qualsiasi tentativo di riarmo; e, in terzo luogo, rispondere con forza a qualsiasi azione contro di noi”, ha detto il premier.

