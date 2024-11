Cardi B è intervenuta a un comizio con la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris nel sobborgo di Milwaukee di West Allis. La rapper americana ha offerto il suo sostegno alla candidata democratica: “Proprio come Kamala Harris, anch’io sono stata una sfavorita”, ha detto la pluripremiata artista ai sostenitori presenti al comizio. “Sono stato sottovalutata. Il mio successo sminuito e screditato. Lasciate che vi dica qualcosa. Lasciate che vi dica una cosa. Le donne devono lavorare dieci volte di più, ottenere risultati dieci volte migliori degli uomini e ancora la gente si chiede come abbiamo fatto ad arrivare in cima”, ha aggiunto. Cardi B e Kamala Harris si sono salutate con un abbraccio prima che la rapper lasciasse il palco.

