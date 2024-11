Foto di archivio

L'allarme dell'intelligence militare: le truppe addestrate e attrezzate per combattere al fianco della Russia

L’intelligence militare ucraina ha dichiarato che più di 7.000 soldati nordcoreani con equipaggiamento e armi russe sono stati trasportati in aree vicine all’Ucraina. L’agenzia, nota con l’acronimo Gur, senza specificare la fonte delle informazioni, ha dichiarato che le truppe nordcoreane sono state addestrate in cinque località dell’Estremo Oriente russo per combattere al fianco di Mosca contro Kiev.

Kiev: “Cinque morti e 68 feriti nell’ultimo giorno di attacchi russi”

Cinque persone sono morte e 68 sono rimaste ferite in Ucraina a seguito degli attacchi russi nell’ultima giornata. Lo hanno riferito le autorità regionali ucraine, come riporta il Kyiv Independent. Le forze ucraine hanno abbattuto 39 dei 71 droni di tipo Shahed e altri droni non identificati lanciati dalla Russia durante la notte, ha riferito l’Aeronautica militare. Altri ventuno droni sono stati “persi” e altri cinque sono tornati in volo verso la Russia. I detriti dei droni abbattuti hanno danneggiato edifici residenziali e un palazzo di uffici a Kiev durante un attacco durato ore, hanno dichiarato le autorità locali. Le forze russe avrebbero anche sparato un missile da crociera Kh-31P contro l’Ucraina durante la notte. Due missili S-400 hanno colpito una stazione di polizia a Kharkiv, uccidendo un poliziotto. Trentasei agenti di polizia, nove civili e un soccorritore sono rimasti feriti nell’attacco, secondo il Ministero degli Interni. Le autorità locali hanno dichiarato che gli attacchi hanno danneggiato 20 edifici residenziali, nonché le reti di riscaldamento e di approvvigionamento idrico e 19 veicoli.

Comandante esercito: “Affrontiamo una delle offensive russe più potenti”

Il generale Oleksandr Syrsky, comandante in capo delle forze armate ucraine, ha affermato che le truppe di Kiev stanno affrontando “una delle offensive più potenti delle truppe russe dall’inizio dell’invasione su vasta scala” dell’Ucraina. Ne dà notizia Ukrinform. “Ho informato i miei colleghi cechi della situazione in prima linea, che continua ad essere difficile. Le ostilità che continuano in alcune aree richiedono un costante aggiornamento delle risorse delle unità ucraine. Attualmente, le forze armate ucraine stanno trattenendo una delle offensive russe più potenti dall’inizio dell’invasione su vasta scala”, ha affermato Syrsky dopo un incontro con una delegazione delle forze armate della Repubblica ceca.

