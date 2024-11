Hamas: 84 morti in raid Israele, inclusi 50 bambini

Massima allerta in Israele in vista di un possibile attacco dall’Iran in risposta al raid di Tel Aviv. Drammatica denuncia dell’Onu: “La situazione nel nord di Gaza è apocalittica. Gli abitanti rischiano la morte per malattia, fame o violenza”. Nuovo appello del Papa per la pace. “La guerra è ignobile” dice Francesco. Prima dell’alba razzi dal Libano su Israele: 19 i feriti. Denuncia di Hamas: dopo i raid di Tel Aviv delle ultime 24 ore sono 84 i morti, tra cui 50 bambini.

IN AGGIORNAMENTO

Khamenei minaccia Israele e Usa di una ‘risposta schiacciante’

La Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei ha minacciato oggi Israele e Stati Uniti di “una risposta schiacciante” per gli attacchi all’Iran e ai suoi alleati. La dichiarazione di Khamenei è arrivata mentre i funzionari iraniani hanno aumentato le loro minacce di lanciare un altro attacco contro Israele dopo quello del 26 ottobre contro la Repubblica islamica, che ha preso di mira basi militari e altri luoghi, uccidendo almeno cinque persone.

Droni dal Libano verso nord Israele, colpita una fabbrica

Diversi droni sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele nelle scorse ore, facendo scattare le sirene nella zona di Haifa. Secondo l’esercito israeliano, citato dal Times of Israel, uno dei droni è stato abbattuto con successo. Un altro drone avrebbe invece colpito un edificio in una zona industriale vicino a Nahariya. Non si hanno notizie di feriti nell’attacco. I filmati pubblicati sui social media mostrano alcuni dei droni e i danni causati alla fabbrica.Due razzi lanciati dal Libano verso le alture settentrionali del Golan poco fa hanno colpito aree aperte, secondo l’esercito.

Hezbollah: “Razzi su base militare vicino a Tel Aviv”

Hezbollah ha rivendicato il lancio di razzi contro una base militare israeliana e un insediamento nel nord di Israele. Lo riporta l’emittente televisiva Lbc. Hezbollah ha dichiarato di aver preso di mira la base militare di Glilot, vicino a Tel Aviv, associata all’Unità di intelligence militare israeliana 8200. Il gruppo ha anche annunciato di aver lanciato razzi contro l’insediamento israeliano settentrionale di Dalton.

Medioriente: razzi dal Libano su Tira, 19 feriti

E’ di 19 il bilancio dei feriti in seguito ai razzi lanciati dal Libano sulla città israeliana di Tira. Lo riferiscono fonti mediche e la polizia, secondo quanto riporta il Times of Israel.

Hamas: 84 morti in raid Israele, inclusi 50 bambini

Ottantaquattro i palestinesi, tra cui più di 50 bambini, sono stati uccisi in due attacchi aerei israeliani su edifici residenziali nel nord di Gaza. Lo riferisce l’ufficio stampa governativo di Gaza, controllato da Hamas, parlando di attacchi descritti come “brutali massacri”. Lo riportano alcuni media tra cui Al Jazeera.

