L'Iran minaccia una risposta brutale, Tel Aviv si prepara: "Allerta alta". 47 morti nei raid notturni a Gaza

L’Iran torna a minacciare Israele promettendo una risposta brutale agli attacchi della scorsa settimana portati a termine da Tel Aviv. Una promessa che fa alzare il livello d’allerta in tutto il Medioriente come riporta la Cnn, secondo cui in Israele è “alto il livello di preparazione” in attesa di una risposta di Teheran. Proprio per questo il premier Benjamin Netanyahu convocherà il Gabinetto per la sicurezza nazionale domenica alle 21.30.

12:26 Autorità Gaza, almeno 43.529 vittime dal 7 ottobre

Sono almeno 43.259 le persone morte nella Striscia di Gaza dall’inizio delle operazioni militari israeliane in risposta all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Lo riporta il ministero della Sanità della Striscia controllato da Hamas. I feriti sono 101.827. Nelle ultime 24 ore si contano 55 vittime e 186 feriti.

12:10 Media Beirut, nuovo raid israeliano su Baalbek

L’agenzia di stampa libanese NNA riporta la notizia di un nuovo attacco israeliano sulla città orientale di Baalbek, sede di antiche rovine romane dichiarate patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

12:04 Netanyahu riunirà Gabinetto sicurezza domenica sera

Il primo ministro Benjamin Netanyahu convocherà il Gabinetto per la sicurezza nazionale domenica alle 21.30 orario di Tel Aviv. Lo riferisce il Times of Israel citando gli uffici del governo.

11:39 Crosetto: Unifil unica alternativa a guerra, cambino regole ingaggio

“Ho avuto rassicurazioni e ho avuto l’impressione che Israele sia pronta a togliere la pressione militare su Gaza e consentire il ripristino della normalità su Gaza. Ho avuto la conferma che Unifil è l’unica alternativa ad una guerra di Israele in Libano ma ho spinto ulteriormente con il ministro Tajani e con il presidente del Consiglio affinché cambino le regole di ingaggio e cambi il nostro modo di stare in Libano in modo tale che la garanzia di sicurezza che non ci siano armi di Hezbollah passi in mano all’Onu e non all’esercito israeliano. Mi pare ci siano passi avanti per cercare di ripristinare un po’ di buon senso nell’area e sono convinto che nelle prossime settimane si possano raggiungere risultati concreti”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine dell’apertura del Villaggio difesa al Circo Massimo.

11:02 47 morti in raid notturni su centro striscia Gaza

Quarantasette palestinesi sono stati uccisi in una serie di raid aerei israeliani nella notta sul centro della Striscia di Gaza, che hanno preso di mira la città di Deir al-Balah, il campo profughi di Nuseirat e la città di Al-Zawaida. Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa. “Molte vittime sono state uccise a Nuseirat, dove gli attacchi aerei israeliani hanno colpito diverse case, comprese quelle che ospitavano famiglie sfollate da altre regioni”, scrive Wafa.

09:14 Iran a Israele, riceverà risposta inimmaginabile

Il capo della Guardia rivoluzionaria iraniana, il generale Hossein Salami, ha avvertito Israele che avrebbe ricevuto “una risposta inimmaginabile” per il suo attacco contro le basi militari segrete di sabato scorso. Lo riferisce l’agenzia Mehr.

08:19 Cnn: Israele ad ‘alto livello di preparazione’ ad attacco iraniano

Israele è a un “alto livello di preparazione” in attesa di una potenziale risposta da parte dell’Iran ai suoi attacchi aerei della scorsa settimana. Lo ha dichiarato una fonte militare alla Cnn. I leader iraniani hanno minacciato di compiere un’azione di rappresaglia dopo che l’aviazione israeliana ha attaccato batterie antiaeree e siti radar in tutto l’Iran il 26 ottobre, come rappresaglia per un massiccio attacco missilistico balistico iraniano contro Israele il 1° ottobre. La fonte militare ha riferito alla Cnn che gli attacchi di Israele “hanno creato un dilemma per Teheran”, poiché hanno diminuito la sua capacità di attaccare e difendersi da una risposta israeliana. Ieri L’ayatollah Ali Khamenei ha dato istruzioni al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale di prepararsi ad attaccare nuovamente Israele, dopo aver esaminato i danni causati dall’attacco di rappresaglia e aver stabilito che erano troppo gravi per essere ignorati, come riportava il New York Times.

